‘Nog geen hulpverzoeken Nederlanders na aardbeving Kroatië’

Bij de Nederlandse ambassade in Zagreb zijn nog geen hulpverzoeken van Nederlanders binnengekomen naar aanleiding van de aardbeving in Kroatië dinsdag, aldus een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Hij heeft contact gehad met ambassadeur Hendrik Jan Voskamp. Voor zover nu bij de ambassade bekend is, zijn er geen Nederlanders gewond geraakt of omgekomen als gevolg van de zware beving.