Cel en tbs voor steekpartij in jeugdinrichting Sassenheim

De rechtbank in Den Haag heeft een 22-jarige man tien maanden cel en tbs met dwangverpleging opgelegd voor een steekpartij in de justitiële jeugdinrichting Teylingereind in Sassenheim. De man stak op 4 januari een jonge medegedetineerde met een mes in zijn buik. Een groepsleider die tussenbeide wilde komen liep steekwonden op in een arm en een been.