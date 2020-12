‘Steeds vaker geschillen over ontvangsten in de bijstand’

Steeds vaker zijn er geschillen over de ontvangsten in de bijstand die tot een gang naar de rechter leiden, ziet Elly Ligtenberg van het Landelijk Contact Sociaal Rechercheurs. „Of je nu geld of goederen krijgt als je in de bijstand zit, alles moet je opgeven bij de sociale dienst en kan worden ingehouden op het uit te keren bedrag.”