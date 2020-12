OM vraagt vrijspraak in zaak dodelijk duikongeval

Het Openbaar Ministerie heeft dinsdag bij de militaire kamer van de rechtbank in Arnhem vrijspraak gevraagd voor vier militairen die in 2015 betrokken waren bij een duikongeval waarbij hun collega om het leven kwam. Het OM had de vier beschuldigd van het overtreden van de dienstvoorschriften door de duik niet af te breken toen spraakcommunicatie niet meer werkte, waardoor een levensgevaarlijke situatie kon ontstaan. Justitie concludeert dat de voorschriften juridisch gezien niet op de juiste wijze waren vastgelegd, waardoor de vier in strafrechtelijke zin niets te verwijten valt.