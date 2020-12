Topvrouw Russische energiegigant veroordeeld wegens spionage

Een voormalige topvrouw van de Russische staatsenergieholding RAO, Karina Tsoerkan, is tot vijftien jaar gevangenisstraf veroordeeld wegens spionage, melden Russische media. Het proces is achter gesloten deuren gehouden en er is weinig bekendgemaakt over de inhoud van de beschuldigingen vanwege de volgens de autoriteiten gevoelige aard van de spionagezaak. Het proces staat als topgeheim te boek en is aangespannen op basis van onderzoek van de geheime dienst FSB.