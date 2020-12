Forse boete hoogleraar belastingrecht wegens fiscaal misdrijf

Het Openbaar Ministerie heeft een boete van 50.000 euro opgelegd aan een hoogleraar belastingrecht omdat hij onjuiste informatie heeft verstrekt aan de Belastingdienst. Het ging om gegevens over de administratie van een maatschap waar hij bij betrokken was. Ernstig, vindt het OM, want juist van een hoogleraar belastingrecht mag worden verwacht dat hij de Belastingdienst op juiste wijze informeert.