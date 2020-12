AEX klimt richting hoogste niveau van het jaar

De aandelenbeurs in Amsterdam is dinsdag licht hoger geopend. Ook de andere Europese beursgraadmeters begonnen in het groen. Beleggers trokken zich op aan de nieuwe recordstanden op Wall Street, waar de stemming werd gesteund door de ondertekening van het langverwachte coronasteunpakket door de Amerikaanse president Donald Trump. Ook een flinke koerssprong van de Japanse beurs bood steun aan de handel.