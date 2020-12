Federale rechter verbiedt uitsluiten kiezers districten Georgia

Een federale rechter in de Verenigde Staten heeft twee districten in de staat Georgia verboden om duizenden kiezers uit te sluiten van de tweede ronde in de senaatsverkiezingen die op 5 januari in die staat plaatsvindt. Die verkiezingen zijn van landelijk belang omdat dan beslist wordt of de Democraten of de Republikeinen de meerderheid krijgen of houden in de Senaat.