Nikkei schiet naar hoogste niveau in 30 jaar

De aandelenbeurs in Japan schoot dinsdag omhoog en eindigde op het hoogste niveau in dertig jaar. Beleggers trokken zich op aan de nieuwe recordstanden op Wall Street, waar de stemming werd gesteund door de hoop op een verhoging van het langverwachte coronasteunpakket voor de Amerikaanse economie. De andere belangrijke beursgraadmeters in de Aziatische regio lieten een gemengd beeld zien.