ActiZ: continuïteit ouderenzorg in het geding

De nood in verpleeg- en verzorgingshuizen is door het coronavirus hoog en kan ertoe leiden dat ouderen straks minder vaak gewassen worden of dat de dagbesteding wordt stopgezet. Daarvoor waarschuwt Conny Helder van ActiZ, de branchevereniging van organisaties in de (ouderen)zorg, in het AD. „Ook kan het zo zijn dat bewoners tijdelijk naar een andere kamer moeten verhuizen. Allemaal heel vervelend, maar we vragen echt om begrip.”