Flink minder faillissementen ondanks coronacrisis

Het aantal faillissementen lag in 2020 veel lager dan vorig jaar, ondanks de coronacrisis. Tot en met week 51 werden er 3700 faillissementen uitgesproken. Dat is bijna 600 minder dan in dezelfde periode van 2019, een afname van ruim 15 procent. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is de afname waarschijnlijk vooral te danken aan de steunpakketten van de overheid.