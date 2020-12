Nederlanders positief over politici, minder over elkaar

Nederlanders hebben nu meer vertrouwen in de politiek dan bij de start van dit jaar. Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) zegt dat in oktober twee derde van de mensen de politiek een voldoende gaf. In januari deed ongeveer de helft dat. Het vertrouwen in politici was het hoogst in april. Dat kwam met name omdat veel mensen toen te spreken waren over de ingevoerde maatregelen rond het coronavirus.