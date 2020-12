Twee mannen aangehouden in Veen voor overtreden noodverordening

De politie heeft in het Brabantse Veen twee mannen aangehouden die de noodverordening van de gemeente Altena, waarvan Veen onderdeel is, hebben overtreden. Het gaat om een 19-jarige man uit Andel en een 28-jarige man uit Wijk en Aalburg. Een politiewoordvoerder zegt dat de twee mannen Veen wilden binnenkomen, maar dat is volgens de noodverordening niet toegestaan.