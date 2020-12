De politie in Noord-Macedonië heeft acht mensen gearresteerd die verdacht worden van terroristische banden met Islamitische Staat. Dat meldt het ministerie van Binnenlandse Zaken in de hoofdstad Skopje. Tijdens zoekacties op verschillende locaties werden wapens, munitie en explosieven gevonden. Bovendien werden de blauwdrukken voor explosieve bomvesten ontdekt in een chatgroep van de groep, aldus het ministerie.