Bijna zeventig graven op de begraafplaats van de Franse gemeente Fontainebleau zijn onder meer met hakenkruizen beklad. De vooralsnog raadselachtige schennis heeft veel ontsteltenis veroorzaakt. Het is geen antisemitische daad geweest, verzekerde de burgemeester Frédéric Valletoux. Op de joodse begraafplaats ernaast is niets beschadigd of beklad.