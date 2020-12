Een arrestatieteam van de politie heeft maandagmiddag een man uit een woning in de Korte Zandstraat in Deventer gehaald. De inzet van het arrestatieteam was volgens een woordvoerder van de politie nodig, omdat de man een gevaar voor zichzelf en anderen kon vormen. Waaruit dat gevaar bestond heeft de politie niet bekendgemaakt.