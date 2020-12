Het aantal exotische vogels in Nederland neemt snel toe. In 1975 broedden er ongeveer honderd exotische vogelparen in Nederland, maar inmiddels is dat aantal opgelopen tot zeker 27.000. Koplopers zijn de nijlgans, de Canadese gans en de halsbandparkiet, aldus Sovon Vogelonderzoek Nederland in de jaarlijkse Vogelbalans.