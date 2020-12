Wall Street hoger na handtekening Trump voor coronasteun

De aandelenbeurzen in New York zijn maandag hoger begonnen aan de laatste handelsweek van 2020. Beleggers op Wall Street reageren positief op het nieuws dat president Donald Trump toch zijn handtekening heeft gezet onder een nieuw steunpakket voor de Amerikaanse economie. Daarnaast worden de ontwikkelingen rond het coronavirus gevolgd, met de uitrol van vaccins in veel Europese landen.