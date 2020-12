Eerste vaccins in Luxemburg naar twee verplegers

In Luxemburg zijn een verpleegster en een verpleger als eersten gevaccineerd tegen Covid-19. Luxemburg ent eerst verplegers en anderen die in de gezondheidszorg werken in. Beiden werken in een Luxemburgs ziekenhuis op afdelingen waar patiënten met besmettelijke ziekten worden behandeld. Maandag en dinsdag worden ongeveer achthonderd gezondheidswerkers gevaccineerd. Woensdag worden ook vierhonderd mensen ingeënt die in de verplegingszorg voor zeer oude mensen werken, berichtte de Luxemburgse overheid.