Topmensen Ethiopische dictatuur mogen na 30 jaar ambassade uit

Twee topfiguren van de bloedige dictatuur in de jaren 1974-1991 in Ethiopië mogen na bijna 30 jaar hun toevluchtsoord, de Italiaanse ambassade in de hoofdstad Addis Abeba, verlaten. De Italiaanse regering heeft de Ethiopische collega’s bedankt voor de voorwaardelijke vrijlating van hun ‘gasten’. Het gaat om minister van Buitenlandse Zaken Berhanu Bayhe en chef-van-staven Addis Tedla van dictator Mengistu Haile Mariam.