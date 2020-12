Kostbare gentherapie voor zeldzame oogziekte vergoed

Patiënten met een zeldzame oogziekte die wordt veroorzaakt door een erfelijke netvliesaandoening, kunnen daar vanaf volgend jaar via de verzekering voor behandeld worden met gentherapie. Minister Tamara van Ark van Medische Zorg heeft besloten dat deze kostbare behandeling wordt opgenomen in het basispakket en dus wordt vergoed. Het Oogziekenhuis in Rotterdam, het AmsterdamUMC en het Radboudumc in Nijmegen mogen de behandeling gaan uitvoeren, laat het Nijmeegse ziekenhuis maandag weten.