Zweden komt met noodwet voor coronamaatregelen

De Zweedse regering heeft een noodwet gepresenteerd die het mogelijk moet maken strengere beperkingen op te leggen in het kader van de strijd tegen het coronavirus. De nieuwe bevoegdheden zouden komende maand ingaan en het bijvoorbeeld mogelijk maken ondernemingen te sluiten of het openbaar vervoer stil te leggen. De noodwet biedt ook de mogelijkheid een maximum te stellen aan het aantal personen in bepaalde publieke ruimten.