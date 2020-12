‘Controleer zorgverzekering op nieuwe voorwaarden’

Het is verstandig om met name een naturazorgpolis voor komend jaar op de nieuwe voorwaarden te controleren, waarschuwt vergelijkingssite Zeker.com. Verzekeraars hebben het recht om ieder jaar de premie en de voorwaarden te wijzigen. Ze laten dat echter lang niet altijd duidelijk genoeg weten aan de verzekerden, vindt de site, en die zouden daardoor in 2021 weleens lelijk op hun neus kunnen kijken.