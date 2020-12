‘Bewoner verpleeghuis wordt straks misschien minder gewassen’

De bewoners van Twentse verpleeg- en verzorgingshuizen kunnen over een tijdje misschien minder vaak worden gewassen, als er niet snel een oplossing wordt gevonden voor het personeelstekort dat door corona is ontstaan. Ook is er dan misschien geen capaciteit meer om medicijnen toe te dienen, de gezondheid van bewoners te controleren en om steunkousen aan te doen. Daarvoor waarschuwen de zorginstellingen in Twente.