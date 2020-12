Handelsdeal bewijst hoe complex Britse eigen weg is

Armen in de lucht, twee duimen omhoog en een grote grijns op zijn gezicht. De Britse premier Boris Johnson vierde net voor Kerst in zijn ambtswoning in Londen uitbundig het sluiten van een handelsdeal met de Europese Unie. Het akkoord komt net op tijd. De overgangsperiode waarin het Verenigd Koninkrijk nu nog zit, komt donderdag ten einde.