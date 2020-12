VK: minder dan 200 vrachtwagens nog vast bij Franse grens

Het aantal vrachtwagens dat vaststaat bij het Kanaal als gevolg van de tijdelijke sluiting van de Franse grenzen voor Brits verkeer is gedaald tot onder de tweehonderd. Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk kwamen onlangs tot een overeenkomst om het verkeer weer op gang te krijgen na de blokkade vanwege de nieuwe gemuteerde variant van het coronavirus die in het Verenigd Koninkrijk de kop op stak. Die variant van het longvirus is veel besmettelijker.