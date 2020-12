Bangladesh stuurt meer Rohingya naar laaggelegen eiland

De autoriteiten in Bangladesh zijn maandag begonnen een tweede groep Rohingya-vluchtelingen uit Myanmar naar een laaggelegen eiland in de Golf van Bengalen te sturen. Begin deze maand bracht Bangladesh al eens 1600 vluchtelingen over naar Bhashan Char. De overplaatsingen gelden als omstreden omdat te betwijfelen is of die op vrijwillige basis plaatsvinden.