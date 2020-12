Door corona hebben we ons veel minder verplaatst

Door corona hebben we ons het afgelopen jaar veel minder verplaatst dan het jaar ervoor. Op sommige momenten gebruikten we bepaalde vervoersmiddelen zelfs even (bijna) helemaal niet. Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) komt naar voren dat nog voordat ook Nederland met een grote corona-uitbraak te maken kreeg, het virus onze mobiliteit al beperkte.