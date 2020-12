Dit jaar geen toeschouwers langs de kant bij vuurwerkshow Sydney

De vuurwerkshow in de Australische havenstad Sydney vindt vanwege de coronapandemie dit jaar plaats zonder publiek langs de waterkant, hebben de regionale autoriteiten besloten. Het immer drukbezochte vuurwerkspektakel is daarmee het zoveelste traditionele feest dat dit jaar anders is als gevolg van de wereldwijde uitbraak van het longvirus.