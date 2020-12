Rustige sfeer in Veen na instellen noodverordening

Veen heeft een rustige nacht gehad na een reeks van onrustige met autobranden en grote groepen mensen op straat. De burgemeester van de gemeente Altena, waar Veen onder valt stelde zondag een noodverordening in om de overlast te bestrijden. Een woordvoerster van de gemeente bevestigt maandagochtend het beeld dat uit regionale media naar voren komt dat er nu geen overlast is geweest. De zegsvrouw spreekt van een „rustige sfeer in het dorp”.