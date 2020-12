RIVM betreurt dat zorgmedewerkers ‘zich geraakt voelen’

Het RIVM zegt het te betreuren „dat medewerkers van verpleeghuizen zich door een zinsnede van Jaap Van Dissel in een NOS jaarinterview geraakt voelen”. Het was volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu „niet de bedoeling om een opleidingsniveau in verband te brengen met oorzaken van besmettingen in verpleeghuizen”.