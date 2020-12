Zwaarste kerkklok in Dordrecht luidt nieuwe jaar in

De zwaarste kerkklok van Nederland, die in de Grote Kerk van Dordrecht, luidt in navolging van vele andere kerkklokken het nieuwe jaar in. Daarmee sluit Dordrecht zich aan bij de oproep van het CDA om het nieuwe jaar in te luiden door de kerkklokken te laten beieren om middernacht in de nieuwjaarsnacht. Dat klokkengelui moet een alternatief bieden voor het vuurwerk.