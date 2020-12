Burgemeesters vergaderen online over coronacrisis

De 25 burgemeesters die voorzitter zijn van een veiligheidsregio vergaderen maandag online over de coronacrisis. Gewoonlijk zien de bestuurders elkaar bijna elke week in Utrecht, maar vanwege de kerstvakantie is besloten dat het Veiligheidsberaad ditmaal digitaal bijeenkomt. Alleen bij dringende noodzaak reizen de burgemeesters alsnog af naar Utrecht, zegt een woordvoerster. Voor zover bekend doen er geen ministers mee aan de onlinevergadering.