Ernst Kuipers belicht toestand in ziekenhuizen

Ernst Kuipers belicht maandagmiddag om half vier weer de stand van zaken in de Nederlandse ziekenhuizen. Hij doet dat deze keer in Zeist. Kuipers is voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) en bovendien de vaste woordvoerder over de behandeling van coronapatiënten op de verpleegafdelingen en intensive cares. Wekelijks praat hij de media bij over de gevolgen van corona voor de ziekenhuizen. Dat gebeurt tijdens een speciale bijeenkomst.