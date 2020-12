Verzorgenden: uitspraken Van Dissel zijn klap in het gezicht

Jaap van Dissel van het RIVM lijkt in een interview met de NOS een verband te leggen tussen het hoge aantal besmettingen in verzorgingstehuizen en het opleidingsniveau van verzorgenden. Dat zegt Marita de Kleijne, voorzitter van het platform verzorgenden van beroepsorganisatie V&VN. Ze noemt de uitspraken „een klap in het gezicht van verzorgenden die dag en nacht onder zware druk klaarstaan voor kwetsbare bewoners.”