FBI: resten op plek ontploffing Nashville van 63-jarige verdachte

De menselijke resten die gevonden zijn op de plek waar vrijdag in de Amerikaanse stad Nashville een camper ontplofte, komen overeen met DNA-materiaal dat door onderzoekers meegenomen is uit de woning van de 63-jarige verdachte Anthony Q. Warner. „We zijn tot de conclusie gekomen dat Warner de bommenwerper is. Hij was aanwezig toen de bom afging en kwam toen om”, zei Don Cochran