Blok: brexitdeal is hoogst haalbare, maar inzet was ambitieuzer

Het brexitakkoord dat er nu ligt is volgens minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken) „het hoogst haalbare”, hoewel hij niet ontkent dat de inzet van Nederland „ambitieuzer” was. Dat schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer. Toch zijn de Nederlandse belangen wel „goed afgedekt”, aldus Blok.