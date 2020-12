Britten weg uit Erasmus, werken aan eigen uitwisselingsprogramma

Het Verenigd Koninkrijk is van plan 100 miljoen pond (134 miljoen euro) te steken in een eigen studentenuitwisselingsprogramma nu het vanwege het vertrek uit de EU geen deel meer uitmaakt van het Europese Erasmus±programma. De vervanger met de naam Turing moet zo’n 35.000 studenten de mogelijkheid bieden in het buitenland te studeren, meldt het Britse ministerie van Onderwijs.