Hulplijn van Rode Kruis biedt luisterend oor tijdens kerst

De hulplijn van het Rode Kruis is de afgelopen kerstdagen door zo’n honderd mensen gebeld. Daarmee was het woensdag, donderdag en vrijdag overdag wat drukker dan tijdens normale dagen. „Opvallend is dat er nu veel bellers zijn die met psychische problemen kampen zoals een posttraumatische stressstoornis, en die nu extra in de problemen zijn gekomen door de lockdown”, zegt een woordvoerder.