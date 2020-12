Zwitserse minister: coronabeleid was te laks

De corona-aanpak van de Zwitserse regering is te laks geweest, erkent de minister van Gezondheid Alain Berset. „In de zomer dachten we dat het ergste achter de rug was. We waren te laks. En daarna waren we veel te optimistisch toen we dachten dat grote evenementen in het najaar weer mogelijk waren”, aldus Berset in een interview met de Zwitserse publieke omroep SRF. „Als je fouten maakt, moet je ze zo snel mogelijk herstellen”, voegde Berset eraan toe.