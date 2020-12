Burgemeester over onrust in Veen: dieptepunt is bereikt

„Het dieptepunt is bereikt” wanneer hulpverleners belaagd worden in de uitoefening van hun werk. Dat zegt burgemeester Egbert Lichtenberg van de Brabantse gemeente Altena zaterdag in een persverklaring, na meerdere onrustige nachten in het dorp Veen. Van vrijdag- op zaterdagnacht voelden brandweerlieden zich zo onveilig tijdens het blussen van een sloopauto, dat zij weer weg zijn gegaan.