Vuurwapens en chemisch afval gevonden in groot drugslab Someren

De politie heeft een grote hoeveelheid chemisch afval gevonden bij een inval in een loods in Someren. Agenten vonden nog eens tientallen vuurwapens bij een inval in een woning bij deze loods, maakte de politie zaterdag bekend. Volgens de politie werd de loods gebruikt als drugslab. Het zou gaan om een groot lab dat al langere tijd voor duizenden liters aan synthetische drugs produceerde.