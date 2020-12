Schiphol-baas: niet voor 2024 of 2025 terug op oude niveau

„De vaccins komen er nu echt aan, dat zullen we in de luchtvaart vanaf het tweede kwartaal van 2021 gaan merken. Maar dat betekent niet dat alles meteen terug is bij het oude. De economie heeft een enorme klap gehad. Ik verwacht niet dat we voor 2024, 2025 terug zijn op het oude niveau.” Dat stelt Schipholbaas Dick Benschop in een vraaggesprek met Het Parool.