Von der Leyen: vaccineren helpt naar terugkeer normale leven

Kort voor de eerste coronavaccinaties in de Europese Unie, zegt voorzitter Von der Leyen van de Europese Commissie de hoop te hebben dat alles in het komende jaar weer normaler gaat verlopen. „De vaccinaties zullen helpen om geleidelijk aan terug te keren naar ons normale leven”, zei Ursula von der Leyen in een video op Twitter zaterdag.