Gove: ‘speciale relatie’ met EU nu mogelijk

Volgens de Britse minister van Buitenlandse Zaken Michael Gove zal de brexitdeal waarover op het laatste moment is onderhandeld, Groot-Brittannië in staat stellen een „speciale relatie” met de EU te onderhouden. Zo omschrijft het land van oudsher ook zijn nauwe relatie met de VS. De handelsovereenkomst maakt het nu mogelijk om het moeilijke en „soms lelijke” brexitproces achter zich te laten en een nieuw, hoopvoller tijdperk in te gaan, schreef Gove in een opiniestuk in The Times van zaterdag. Toch, schrijft hij, zullen er vanaf januari nogal wat dingen veranderen en zullen bedrijven zich moeten aanpassen.