Storm Bella trekt zondag over Nederland

Storm Bella trekt in de nacht van zaterdag op zondag en zondagochtend over Nederland. Aan de kust is er een grote kans op storm (windkracht 9) en mogelijk krijgen de westelijke Wadden tijdelijk met een zware storm te maken (windkracht 10). Dat meldt Weeronline. Het KNMI geeft vanwege die zware windstoten code geel af voor Noord-Holland en de Wadden.