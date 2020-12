Explosie Nashville door bom in camper, drie gewonden

Een bom in een camper heeft in het centrum van de Amerikaanse stad Nashville vroeg op de ochtend van eerste kerstdag veel schade veroorzaakt in. Zeker drie mensen raakten gewond en zijn afgevoerd naar het ziekenhuis. Burgemeester John Cooper heeft de noodtoestand uitgeroepen. Die blijft zeker tot en met zondag van kracht. In het getroffen gebied is een avondklok ingesteld.