België haalt ontvoerd kind terug uit kamp in Syrië

België heeft op eerste kerstdag een 9-jarige jongen uit Syrië gerepatrieerd. De moeder had het kind in 2014 tegen de wil van de vader meegenomen naar Syrië, waar ze zich wilde aansluiten bij radicaalislamitische IS-strijders in hun eigen staat (kalifaat). Het kind is op verzoek van de moeder weggehaald uit een gevangenenkamp in Roj, aan de Turkse grens.