De Amerikaanse regering eist van alle vliegtuigpassagiers uit het Verenigd Koninkrijk dat ze een negatieve coronatest kunnen overleggen die maximaal 72 uur voor vertrek naar de Verenigde Staten is afgenomen. De nieuwe verplichting, die maandag ingaat, wordt ingesteld vanwege een nieuwe coronavirusvariant die in Groot-Brittannië is opgedoken en erg besmettelijk is.