Meer supermarkten dan normaal open op eerste kerstdag

Door de coronacrisis zijn er dit jaar meer supermarkten op eerste kerstdag open dan in andere jaren. Meer gemeenten bieden daar ruimte voor om zo de drukte te spreiden. Om die reden waren de afgelopen dagen supermarkten ook al langer open, sommige tot middernacht of zelfs 24 uur per dag. Ook op kerstavond bleven er al veel meer supermarkten in de avonduren open.